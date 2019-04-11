بالصور| شريهان تنعى محمود الجندي: "وداعاً يا حبيب عروسة البحور"

نعت الفنانة شريهان، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صديقها الفنان محمود الجندي الذي توفى فجر اليوم عن عمر ناهز 74 عامًا، من خلال نشر عددًا من الصور التي جمعتها به خلال مشوارهم الفني.

وأرفقت شريهان تعليقًا مع الصور حيث قالت: "وداعاً يا حبيب عروسة البحور، وداعاً يا حبيب رزة، ووداعاً يا ويا ويا وياااه، وداعاً يا زميلي المحترم الملتزم المبدع والموهوب موهبة خاصة جداً، وداعاً يا صديقي الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعاً يا عاشق الفن".

وتابعت شريهان :" ستظل حياً ترزق في نفسي وقلبي .. إنا لله وإنا إليه راجعون. "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى... فلتصبر ولتحتسب #محمود_الجندي #البقاء_لله".

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ومن المقرر إقامة العزاء في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير في البحيرة، اليوم.

وقدم الجندي العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والدراما، أشهرها مسرحيات "علشان خاطر عيونك، بالو بالو، إنها حقا عائلة محترمة"، وفي الدراما: "الشهد والدموع، دموع في عيون وقحة، ابن حلال"، وفي السينما قدم "شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، التوت والنبوت".

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