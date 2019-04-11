دنيا سمير غانم تنعي محمود الجندي: "شرفت بالعمل معه"

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نعيها عن رحيل الفنان محمود الجندي.
ونشرت "دنيا" عبر حسابها صورتين تجمعها بالفنان الراحل محمود الجندي، وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، كانت إحداهما في مرحلة الطفولة، والثانية من مسلسل "نيللي وشريهان"، بمشاركة الفنان الراحل.
وعلقت الفنانة الشابة على الصورتين قائلة: "البقاء لله الأستاذ العظيم محمود الجندي، تشرفت بالعمل معاه في مسلسل نيللي و شريهان وبعزي ابنه المخرج أحمد الجندي صديقي وأخويا.. ربنا يرحمه يا رب".
وعلق العديد من المتابعين على الصورة: "ربنا يرحمه"، "ربنا يرحمه ويغفرله يارب".
وتوفى الفنان القدير محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاما، ومن المقرر إقامة العزاء في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير في البحيرة، أمس.
وقدم الجندي العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والدراما، أشهرها مسرحيات "علشان خاطر عيونك، بالو بالو، إنها حقا عائلة محترمة"، وفي الدراما: "الشهد والدموع، دموع في عيون وقحة، ابن حلال"، وفي السينما قدم "شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، التوت والنبوت".
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