سيدة كندية جسدها خالي من "فيتامين الشمس"

حالة غريبة أثارت حيرة العلماء فور اكتشافهم حالة سيدة كندية، صاحبة الـ58 عامًا، جسدها خالٍ من فيتامين "د"، الذي يعتبر عاملًا مهمًا للعظام، حيث يُعرف باسم "فيتامين الشمس"، ومصدره الرئيسي هو الأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

واكتشف العلماء أن السيدة الخمسينية لا تحمل جينًا يساعد على نقل الفيتامين عن طريق الدم، حينما توجهت إلى الطبيب، لتخبره بمعاناتها من آلام في الظهر والرقبة والكتفين والردفين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

وأٌصيبت الخمسينية بكسور بالغة في أضلاعها وذراعيها وردفيها بعد حوادث سقوط طفيفة، وأثناء نقلها إلى المستشفى لتلقي الفحوصات اكتشف الأطباء أن مستويات فيتامين "د"، في جسدها منعدمة، إلى جانب اكتشافهم وجود تقوس ملحوظ في عمودها الفقري، بالإضافة إلى ضعف في حركة الظهر والكتفين والردفين.

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وأصيبت الخمسينية أيضًا بمرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الدهون في دمها، ومرض الكبد الدهني اللاكحولي، والحموضة، وأورام حميدة في الرحم.

لجأت الخمسينية لتعويض نقص فيتامين "د"، عن طريق الفم والحقن على مدى سنوات عديدة لزيادة مستويات الفيتامين، لكنها لم تصل إلى مستويات طبيعية أبدًا.

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