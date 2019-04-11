بالفيديو| نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

توفى فجر اليوم الفنان القدير محمود الجندي، وبجانب تاريخه الفني العامر، كان له حياة شخصية، مليئة بالتفاصيل التي أثرت على حياته وتأثر بها، تزوج محمود الجندي ثلاثة مرات، كانت الأولى فقط من خارخ الوسط الفني، بنيما اختياراته اللاحقة كانت من داخل الوسط.

ضحى حسن أم أولاده

ضحى هي أولى زوجاته، والتي أنجب منها 3 من الأبناء، أحدهم المخرج أحمد الجندي، تزوج عليها ولكنه لم يسطتع إخفاء الأمر، خاصة أنها كانت حاملا في ابنته مريم، فكان عليه أن يعلم أبنائه بأن لهم أخت، ولم ينتهي زواج الجندي من ضحى بالطلاق، ولكنه انتهى بوفاة زوجته، في حادثة شهيرة شغلت الوسط الفني حينها.

اشتعلت النيران في منزل الفنان محمود الجندي، وكانت زوجته ضحى هي الضحية الوحيدة للحادث، وفاتها عام 2001، أحدثت صدمة كبيرة لمحمود الجندي، ودخل في حالة نفسية سيئة، وقال في حوار عقب تلك الحادثة: "الدنيا ساعتها حسيت إنها مش مستقرة، وفي لحظة كله بيروح"، وبعدها بعدة سنوات تعرف على الفنانة عبلة كامل، ولم تضع له شروطا سوى أن يراعي الله فيها وتزوجا بالفعل.

زواجه من عبلة كامل

"من الفلاحين زينا"، كان هو السبب الذي دفع "الجندي" لطلب الزواج من الفنانة عبلة كامل، لكنه انتهى نهاية غير متوقعة، تفاصيل رواها الراحل محمود الجندي نفسه في عدد من اللقاءات التليفزيونية، ومن بينها ما أذيع عبر فضائية "On E"، مع المذيعة سمر يسري في برنامج "حفلة 11"، مطلع العام الجاري.

قال "الجندي" إن الزواج كيمياء خاصة، يجب تطبيعها، بإمكانيات اجتماعية "لتمشي المركب"، ولم يتدخل "الجندي" خلال الزواج في اختيارات عبلة كامل الفنية، في أفلامها "خالتي فرنسا، وكلم ماما، وسيد العاطفي"، كما أشيع عنه من قبل، كما أنه لم يتدخل في قرار ارتدائها الحجاب، فذكر في لقاءات سابقة: "كنا في الحج، وقالت واحنا راجعين، مش هقلع الحجاب لما أرجع مصر".

زواجه من الفنانة عبلة كامل كان له تأثيرا على فنه، فقد عرضت عليه الكثير من الأدوار الفنية مجاملة لعبلة كامل، فرد في ذلك التوقيت: "لكن أنا معملتهاش، لأني مش هبقى جوز الست، مينفعش، وهي كانت نجمها أعلى مني في الوقت ده، فقلت لا أنا راجل البيت، مينفعش أكون في منطقة أقل"، وأرجع "الجندي" رفضه لذلك بأنه تفكير "فلاحين"، لكنه سيطر عليه.

وانفصل "الجندي"، عن عبلة كامل بعد الزواج بسنتين فقط، وأرجع السبب في برنامج "ست الحسن"، لأنها كانت مطلوبة فنيا أكثر منه، حيث أن الزيجات التي يمكن أن تستمر في الوسط الفني معدودة.

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هيام إسماعيل

هي ابنة الممثل القدير جمال إسماعيل الذي تربطه بمحمود الجندي علاقة فنية طيبة، وكان يزوره على فترات متقطعه في بيته بمدينة نصر، وهناك رأى آخر زوجاته، وأبدى إعجابه بها ورغبته في الارتباط بها، فطلب الفنان جمال إسماعيل مهلة ليتعرف على رأي العروس.

وافقت العروس على الزيجة، ولكن الزواج تم في سرية تامة حتى بعيد عن العاملين مع جمال إسماعيل في مسرحية "السفيرة عزيزة"، فقد حرص الأب على إبقاء الأمر في سرية تامة، واقتصر الفرح على الأصدقاء والمعارف، وقضي العروسان شهر العسل في شرم الشيخ، ليعود منها ويستأنف "الجندي" أعماله الفنية.

تزوجها "الجندي" بعد انفصاله عن عبلة كامل في عام 2005، فكان يقول إنها النموذج المثالي لكيفية أن تكون زوجة، وتعتبر أطول زيجاته فامتدت حتى وفاته أي ما يقرب من 14 عاما.

وتوفى الفنان القدير محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاما، ومن المقرر إقامة العزاء في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير في البحيرة، اليوم.

وقدم "الجندي" العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والدراما، أشهرها مسرحيات "علشان خاطر عيونك، بالو بالو، إنها حقا عائلة محترمة"، وفي الدراما: "الشهد والدموع، دموع في عيون وقحة، ابن حلال"، وفي السينما قدم "شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، التوت والنبوت".

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