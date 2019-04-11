"الأرز المعمر" من الأكلات التي يتميز بها الريف المصري، وتقدم بطريقتان الحلو والحادق، ونقدم لك اليوم طريقة عمل الأرز المعمر الحلو بمكونات بسيطة. المكونات 2 كوب أرز 4 كوب حليب كوب سكر ملعقة من السمن فانيليا قشطة طريقة التحضير ينقع الأرز بعد غسله في الماء لمدة ساعة، ثم يصفى جيدا ويضاف إليه السكر ويقلب جيدا. Advertisements يدهن القالب بالزبدة، ثم يوضع يه مزيج الأرز، ويرش فوقة الفانيليا. يصب الحليب الساخن فوق الأرز وبقلب، ثم يغطى بطبقة من القشطة. يدخل القالب في الفرن درجة حرارة مرتفعه ويترك حتى يأخذ اللون الذهبي. ​

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