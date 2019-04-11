البوتاسيوم يساعد على خفض ضغط الدم "القاتل الصامت"

يعرف أحيانًا ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت" كما أن يعاني منه الكثيرون، لكن ثمة مواد غذائية تساعد على المعالجة من ضغط الدم المرتفع.
ونصح الأطباء بتناول المواد الغذائية الغنية بعنصر البوتاسيوم، حيث يساعد على خفض ضغط الدم، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلُا عن مجلة "Express".
وأوضح الأطباء أن البوتاسيوم يساعد على موازنة التأثير السلبي للملح في الجسم، وهو بهذا يخفض مستوى ضغط الدم.
فارتفاع كمية الملح في المواد الغذائية يؤدي إلى زيادة عنصر الصوديوم في الدم، الذي يعمل خلل في النظام الوظيفي للكلية التي تفقد قدرتها على إخراج الماء الزائد من الجسم، ما يؤدي إلى تورم الأنسجة (الوذمة) وارتفاع ضغط الدم، لذلك أكد الأطباء على أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب جلطة دماغية أو نوبة قلبية.
وأشار المختصون إلى أن إعادة توازن السوائل في الجسم ممكنة بواسطة مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبطاطا وسمك التونة وعصير البرتقال والطماطم، ولكن حذر الأطباء من الإفراط في تناول هذه المواد الغنية بالبوتاسيوم، لأنها تسبب مضاعفات، خاصة عند الذين يعانون من مشكلات في الكلى.
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