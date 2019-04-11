بالصور| "قومي المرأة" يبحث المشاركة السياسية للسيدات

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة سناء السعيد مقررة اللجنة، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة. وأكدت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة، أن الاجتماع تضمن مناقشة خطة وأنشطة اللجنة خلال الفترة المقبلة، مبينة أنه جرى التطرق إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "المرأة المصرية" والمتعلقة بالخدمة العامة للفتيات والتمكين السياسي للمرأة، وتأكيد أهمية المشاركة السياسية. Advertisements ولفتت "السعيد"، إلى حرص اللجنة خلال الفترة المقبلة على التواصل مع فروع المجلس بالمحافظات لتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالسيدات الراغبات في الترشح لأي انتخابات قادمة سواء محليات أو مجلس النواب أو مجلس شوري. وبينت أنه جرى تنظيم دورات تدريبية ولقاءات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، والتوعية بأهمية الإدلاء بالصوت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرة إلى متابعة اللجنة سير الاستفتاء. ​

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