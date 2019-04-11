تعرفِ على استخدامات زيت الزيتون في مستحضرات العناية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يدخل زيت الزيتون في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر .. فما استخداماته وفوائده؟

وللإجابة على هذا السؤال، قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن زيت الزيتون غني بالمواد الفعالة المهمة لصحة وجمال البشرة، مثل مادة "أولوروبين" المضادة للأكسدة، والتي تقي من تلف الخلايا والشيخوخة الناجمة عن أشعة الشمس. وبذلك يقي زيت الزيتون من التجاعيد ويحارب التجاعيد الصغيرة.

ويعد زيت الزيتون أيضا غنيا بحمض حمض اللينوليك، الذي يعمل على ترطيب البشرة، كما يدخل هذا الحمض ضمن مكونات الشامبو لتهدئة فروة الرأس المتهيجة