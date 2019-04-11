تعرفي على فوائد السيراميد لجمال بشرتك وشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن مادة السيراميد (Ceramide) تعد صديقة للبشرة الجافة والمتقدمة في العمر؛ حيث إنها تحمي البشرة من الجفاف وتحول دون توغل المواد الضارة أو المسببة للتهيج.
وبالاشتراك مع مواد أخرى تعمل مادة السيراميد على ترطيب البشرة وتمنحها ملمسا ناعما كالحرير.
ومن ناحية أخرى، تدخل مادة السيراميد ضمن مكونات مستحضرات العناية بالشعر؛ حيث إنها تعمل على إصلاح الشعر التالف من خلال سد التشققات وإعادة عزل ألياف الشعر، ومن ثم يستعيد الشعر قوته ورونقه ويبدو بمظهر مفعم بالصحة والحيوية.
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