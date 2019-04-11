لوي فيتون تُطلق حملة إعلانية جديدة بمشاركة 3 نجمات عالميات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تستعن لوي فيتون بواحدة، ولا اثنتين، بل 3 من سفيراتها من فئة النخبة، للمشاركة في حملتها الإعلانية الأكثر حداثة لحقائبها الجديدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت لوي فيتون أنها ستستضيف عرض كروز 2020 في مطار جون كنيدي الشهير في نيويورك، وعادت العلامة الفرنسية الفاخرة إلى عناوين الصحف مرة أخرى مع إطلاق أحدث حملة إعلانية لمجموعة حقائبها الجديدة.

وللموسم الجديد، اختارت لوي فيتون ثلاثة وجوه مشهورة من سفيراتها لعرض أحدث منتجاتها وهن: الوجه الإعلاني الجديد والممثلة الحائزة على الأوسكار إيما ستون، والتي ظهرت في صور الحملة وهي تحمل حقيبة Capucines حمراء.

أمّا السّفيرة الثّانية، فكانت الممثلة الفرنسية ليا سيدو التي حملت حقيبة Dauphine والتي تم إطلاقها ضمن مجموعة كروز 2019.

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وأخيرًا وليس آخرًا الممثلة السويدية الحائزة على الأوسكار أليسيا فيكاندير، التي حملت حقيبة Twist بيضاء.

وتمّ تصوير صور الحملة على يد المصور كريج ماكدان، وتم تصميمها بواسطة ماري إميلي سوفي، وسيتم إطلاقها عالميًا في شهر مايو.

يُشارُ إلى أنّه هذه ليست هي المرة الأولى التي تستخدم فيها العلامة التجارية صديقاتها الشّهيرات في حملاتها الإعلانية، فقد سبق أن اختارت 17 نجمة من نجمات هوليوود للظهور في لوك بوك مجموعة ما قبل خريف 2019.