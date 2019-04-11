الجيوب الأنفية.. متى يستدعى الأمر لعملية جراحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو: يعاني مرضى التهاب الجيوب الأنفية في موسم الربيع، بسبب تغير درجات الحرارة، ووجود الأتربة ورياح الخماسين، التي تؤدي إلى حساسية الأنف، ومنها تنتقل المشكلة إلى الجيوب الأنفية، فهل لها أسباب أخرى؟ ومتي تستدعى الحالة للتدخل الجراحي؟ لقراءة المزيد عن أسباب التهاب الجيوب الأنفية اضغط هنا

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