اختتام فعاليات المُلتقى المهني التجميلي الثاني لعام 2019 في دبي

اختتمت فعاليات الملتقى المهني التجميلي الثاني لعام 2019 في دبي بعد يومين من المحاضرات وورش العمل، والنقاشات بشان المهنة ومستقبلها وبحضور 100 خبيرة تجميل وتصفيف شعر قدمن خبراتهم في عالم التجميل.

واستضاف فندق روضة المروج داون تاون الملتقى على مدى يومين وبمعدل 12 ساعة يوميًا، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين فرع الخليج ،وتم خلالها ترسيخ أصول المهنة وصناعة التجميل بالتعاون مع مجموعة من المدربين العالميين.

وتم في ختام الملتقى تتويج الفنانة وعد بلقب نجمة الجمال والتسامح في ضوء عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تكريم لعدد من النجوم وكل الخبراء والمدربين الذين حضروا في الملتقى على مدار اليومين.

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وافتححت السيدة منال حسن محمد رئيسة الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين الفعالية بكلمة أوضحت فيها أهداف اللقاء والتي تمحورت بشأن دعم الخبيرات ورفع كفاءاتهن.

وضم اليوم الأول فعاليات محددة بمحاضرات وورش عمل وعروض تجميلية لمجموعة من المطورين للمهنة، وبرعاية من شركات متخصصة كـ " تشي وإجمال" وبحضور مدير قسم التطوير فادي مهنا وجوزيف سعد وميجو وبلال غنام وطارق جرجس وبوبا.

وأقيمت في هذا اليوم أكبر ورشة عمل مباشر لـ 100 خبيرة تجميل من ذوات الخبرة أبرزت كل واحدة منهن خبرتها بمجال الشعر والماكياج وبدعم من سيدة الأعمال ميرنا يونس مالكة مؤسسة لاسيرين.

وفي اليوم الثاني فجرت جلسات حوار ونقاش عن سلبيات وإيجابيات المهنة وتعلم أساليب وتقنيات رفع وقص الشعر مع شركة تشي العالمية.

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وأقيمت محاضرة خاصة بالعناية بالبشرة لشركة "سلامي سكن كير" مع نبذة عن أهمية الشوكولا للبشرة لشركة بلو شوكلت، وكلمة عن أهمية الابتسامة لعيادة سمايلي وكلمة أخرى لشركة بيو ديرما.

وجرت بعد ذلك عروض تجميلية لشركة تشي العالمية ومصممة الأزياء ملاك شانير للقفطان المغربي.

وقدمت شركة سارة للأزياء عروض العروس فجاءت كرسالة للجميع عن أهمية الشكل النهائي لفستان العروس ومكياجها وشعرها.

وفي ختام اليوم النهائي تم تتويج الفنانة وعد كنجمة للجمال والتسامح في مشهد موثر في ضوء عام التسامح في الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريح إعلامي قالت وعد "إنها فخورة بهذا التكريم وبالتسامح الذي يغطي أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة أننا نعيش عام التسامح في هذه الأرض الطيبة"، مشيرة إلى أنَّها متسامحة في حياتها وتستلهم هذه الخصلة النبيلة من أفكار رجل التسامح المغفور له الشيح زايد بن سلطان رحمه الله وغفر له.

وتم تكريم المدربين المطورين والرعاة والضيوف والخبيرات بحضور الشيخة هند بنت محمد وضيوف شرف كرجل الأعمال السعودي عبد المحسن الحكير والفنانة زين عوض وصاحبة مؤسسة لاسيرين المحامية ميرنا يونس وجيهان الحايك ووليد عطا الله وسفيرة التسامح ميرنا النقبي وكل المدربين العالميين وعدد من وسائل الإعلام.

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