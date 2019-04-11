تألّق إميليا كلارك بفستان رائع مِن "فالنتينو" في نيويورك

تألّقت النجمة الحسناء إميليا كلارك، بفستان رائع من "فالنتينو" خلال سيرها على السجادة الحمراء ضمن مشاركتها في احتفالية العرض الأول للجزء الثامن من مسلسل "صراع العروش" قبل بضعة أيام في نيويورك.

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