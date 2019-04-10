7 صيحات أساسية لإطلالة ربيعية أنيقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 أبريل 2019 05:57 مساءً - اغتنت عروض الأزياء التي قدّمتها أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2019 بصيحات واتجاهات متنوّعة، تعدنا بإطلالات أنيقة وحيوية في الموسم الجديد. وكأن المصمّمين اتفقوا على تحويل خزانتك الصيفية إلى خشبات عروض لا تغيب عنها أي صيحة من صيحات الموضة الغنيّة.
في جولة على مجموعات ربيع وصيف 2019، نستعرض أبرز الاتجاهات التي ستحملها إطلالاتك المقبلة.
الدانتيل الناعم
يعتبر قماش الدانتيل مرادفاً للإطلالات الأنثوية والناعمة. وقد برز في مجموعات صيف 2019 على أزياء مفعمة بالأناقة، تعكس الكثير من الدلال في إطلالات السيدة على اختلاف عمرها وذوقها. فقد ظهر الدانتيل على تصاميم عصريّة ولافتة، تناسب صغيرات السنّ والسيدات الناضجات على حد سواء.
دولتشي أند غابّانا Dolce & Gabbana
إيلي صعب Elie Saab
غوتشي Gucci
جامباتّيستا فالّي Giambattista Valli
البيج الهادئ
على الرغم من أنه لون هادئ يميل إلى الرتابة في بعض الأحيان، فقد أثبت اللون البيج قدرته على منح إطلالاتك الصيفي لمسة حيوية ومنعشة. جاء بدرجات مختلفة من الفاتح إلى الداكنة، وبلمسات تراوحت بين العصرية والكلاسيكية حيث عمد بعض المصمّمين إلى تقديم اللون البيج على أقمشة ناعمة وأنثوية وتصاميم تليق بالسهرات والمناسبات، فيما اكتفى مصممون آخرون بتقديمه على تصاميم شابة تليق بفترات النهار.
بالمان Balmain
براندون ماكسويل Brandon Maxwell
بيربيريBurberry
ديور Dior
توم فورد Tom Ford
أخضر منعش
سجّل اللون الأخضر حضوره القويّ في لوحة ألوان الصيف المقبل، وقد تفاوتت درجاته بين الأخضر الزاهي الذي يزيد من إشراقة إطلالاتك وبين الأخضر الداكن المستوحى من عناصر الطبيعة الخلابة والذي يضفي لمسة حيوية على حضورك. اختاريه لأناقة صيفية منعشة وأضيفي إليه إكسسوارات تزيد من مرح إطلالاتك.
آنّا سوي Anna Sui
جيل ساندر Jil Sander
أم أم سيكس باي ميزون مارجيلا MM6 By Maison Margiela
تيبي Tibi
أندرو جي أن Andrew GN
الشراريب
برزت صيحة الشراريب في مواسم سابقة ولكنها أتت في هذا الموسم بلمسات حيوية تزيد من مرح إطلالاتك. اختاريها على فساتينك الصيفية أو على القمصان والتنانير، وزيّنيها بإكسسوارات عصرية ولافتة.
آيغنر Aigner
بيربيريBurberry
دولتشي أند غابّانا Dolce & Gabbana
أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta
جامباتّيستا فالّي Giambattista Valli
الريش المتطاير
ظهر الريش بقوّة على خشبات عروض ربيع وصيف 2019 وجاء متناغماً مع أجواء هذا الموسم المنعشة والناعمة. اختاري الريش على أزياء عصرية أو كلاسيكية ونسّقيها مع إكسسوارات هادئة كي لا تبدو إطلالاتك صاخبة.
درايز فان نوتن Dries Van Noten
لويفي Loewe
مارك جايكوبز Marc Jacobs
برابال غورونغ Prabal Gurung
الدنيم
من حقبة الثمانينيّات أتتنا صيحة قماش الدنيم إنما بدرجاته الباهتة. اختاريه في الموسم المقبل على فستان بتصميم عصري أو على سروال فضفاض أو على تنورة قصيرة.. وانعمي بإطلالة شابة وجريئة.
ألبيرتا فيرّيتي Alberta Ferretti
بالنسياغا Balenciaga
بالمان Balmain
ديور Dior
إيزابيل ماران Isabel Marant
بدلات ملوّنة
لربيع وصيف 2019 عادت البدلات الذكورية للظهور إنما بلوحة ألوان تشبه ألوان الحلوى اللذيذة. بإمكانك أن تتألقي ببدلة عصرية وأنيقة مع لمسات حيوية من خلال اختيار درجة صارخة تزيد من انتعاش إطلالتك.
بوس Boss
إمبوريو أرماني Emporio Armani
غوتشي Gucci
بيتر بيلوتّو Peter Pilotto
روكساندا Roksanda
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