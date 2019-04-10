7 صيحات أساسية لإطلالة ربيعية أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 أبريل 2019 05:57 مساءً - اغتنت عروض الأزياء التي قدّمتها أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2019 بصيحات واتجاهات متنوّعة، تعدنا بإطلالات أنيقة وحيوية في الموسم الجديد. وكأن المصمّمين اتفقوا على تحويل خزانتك الصيفية إلى خشبات عروض لا تغيب عنها أي صيحة من صيحات الموضة الغنيّة.

في جولة على مجموعات ربيع وصيف 2019، نستعرض أبرز الاتجاهات التي ستحملها إطلالاتك المقبلة.



الدانتيل الناعم



يعتبر قماش الدانتيل مرادفاً للإطلالات الأنثوية والناعمة. وقد برز في مجموعات صيف 2019 على أزياء مفعمة بالأناقة، تعكس الكثير من الدلال في إطلالات السيدة على اختلاف عمرها وذوقها. فقد ظهر الدانتيل على تصاميم عصريّة ولافتة، تناسب صغيرات السنّ والسيدات الناضجات على حد سواء.



دولتشي أند غابّانا Dolce & Gabbana

إيلي صعب Elie Saab

غوتشي Gucci

جامباتّيستا فالّي Giambattista Valli





البيج الهادئ



على الرغم من أنه لون هادئ يميل إلى الرتابة في بعض الأحيان، فقد أثبت اللون البيج قدرته على منح إطلالاتك الصيفي لمسة حيوية ومنعشة. جاء بدرجات مختلفة من الفاتح إلى الداكنة، وبلمسات تراوحت بين العصرية والكلاسيكية حيث عمد بعض المصمّمين إلى تقديم اللون البيج على أقمشة ناعمة وأنثوية وتصاميم تليق بالسهرات والمناسبات، فيما اكتفى مصممون آخرون بتقديمه على تصاميم شابة تليق بفترات النهار.



بالمان Balmain

براندون ماكسويل Brandon Maxwell

بيربيريBurberry

ديور Dior

توم فورد Tom Ford



أخضر منعش



سجّل اللون الأخضر حضوره القويّ في لوحة ألوان الصيف المقبل، وقد تفاوتت درجاته بين الأخضر الزاهي الذي يزيد من إشراقة إطلالاتك وبين الأخضر الداكن المستوحى من عناصر الطبيعة الخلابة والذي يضفي لمسة حيوية على حضورك. اختاريه لأناقة صيفية منعشة وأضيفي إليه إكسسوارات تزيد من مرح إطلالاتك.



آنّا سوي Anna Sui

جيل ساندر Jil Sander

أم أم سيكس باي ميزون مارجيلا MM6 By Maison Margiela

تيبي Tibi

أندرو جي أن Andrew GN

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الشراريب



برزت صيحة الشراريب في مواسم سابقة ولكنها أتت في هذا الموسم بلمسات حيوية تزيد من مرح إطلالاتك. اختاريها على فساتينك الصيفية أو على القمصان والتنانير، وزيّنيها بإكسسوارات عصرية ولافتة.



آيغنر Aigner

بيربيريBurberry

دولتشي أند غابّانا Dolce & Gabbana

أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta

جامباتّيستا فالّي Giambattista Valli



الريش المتطاير



ظهر الريش بقوّة على خشبات عروض ربيع وصيف 2019 وجاء متناغماً مع أجواء هذا الموسم المنعشة والناعمة. اختاري الريش على أزياء عصرية أو كلاسيكية ونسّقيها مع إكسسوارات هادئة كي لا تبدو إطلالاتك صاخبة.



درايز فان نوتن Dries Van Noten

لويفي Loewe

مارك جايكوبز Marc Jacobs

برابال غورونغ Prabal Gurung





الدنيم



من حقبة الثمانينيّات أتتنا صيحة قماش الدنيم إنما بدرجاته الباهتة. اختاريه في الموسم المقبل على فستان بتصميم عصري أو على سروال فضفاض أو على تنورة قصيرة.. وانعمي بإطلالة شابة وجريئة.





ألبيرتا فيرّيتي Alberta Ferretti

بالنسياغا Balenciaga

بالمان Balmain

ديور Dior

إيزابيل ماران Isabel Marant





بدلات ملوّنة



لربيع وصيف 2019 عادت البدلات الذكورية للظهور إنما بلوحة ألوان تشبه ألوان الحلوى اللذيذة. بإمكانك أن تتألقي ببدلة عصرية وأنيقة مع لمسات حيوية من خلال اختيار درجة صارخة تزيد من انتعاش إطلالتك.



بوس Boss

إمبوريو أرماني Emporio Armani

غوتشي Gucci

بيتر بيلوتّو Peter Pilotto

روكساندا Roksanda