لينا الغوطي تلهمكِ طرق تنسيق البنطلون الواسع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 أبريل 2019 05:57 مساءً - انتهى زمن الحواجز التي تمنع المرأة المحجبة من اقتناء البناطيل في خزانتها، فمع ظهور صيحة البناطيل الواسعة تمكنت الفتاة المحجبة بالظهور باطلالة على الموضة، ومحتشمة في الوقت نفسه .استعيني بالفاشينيستا لينا الغوطي لتنسيق البناطيل الواسعة :



لينا الغوطي من المحجبات التي تعشق البنطلون الواسع بجميع أشكاله وقصاته، ولكنها تستطيع أن تنسقه بمهارة مع كل قطعة في خزانتها. جواكيت، بلوزات طويلة، معاطف، كذلك التوب القصير أو الطويل، تركز لينا الغوطي على الألوان ليظهر لها في النهاية باقة رائعة من الإطلالات التي تساعدها لتكون جذابة لنفسها وملهمة للمحجبات الآخريات.

Advertisements



شاهدي في الصور طرق مختلفة لتنسيق البنطلون الواسع على غرار لينا الغوطي واستمتعي بمظهر جذاب دائما.

تابعي أيضاً:

لفات حجاب مع القبعات آخر موضة

للصبيّة النحيفة.. غادة عثمان تلهمكِ 10 إطلالات أنيقة تناسبكِ

الجمبسوت المخمل آخر موضة للمحجبات