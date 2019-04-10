بالفيديو| هيفاء وهبي تمازح مذيع لبناني بلقاء سابق

تعليق ساخر مازحت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلامي اللبناني عماد هواري، خلال لقاء تلفزيوني معها منذ سنوات، والذي أُعيد تداوله بين رواد موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، مستشهدين به على "خفة دم" المغنية اللبنانية.

وعلقت "وهبي"، على تكرار الإعلامي اللبناني لكلمة "نعم.. نعم.. نعم" عدة مرات باستمرار بين الكلمات، مازحة: "حلو منك إنك كل شوية تقول نعم نعم نعم، وبتتعامل برسمية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصل على العديد من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والتعليقات، أبرزها: "ما أحلاكي"، و"بنحبك يا هيفا"، و"روحك حلوة ومهضومة".

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وكانت الفنانة هيفاء وهبي نفت ما أُشيع مؤخراً عن زواجها، مغردة على صفحتها الشخصية عبر "توتير": "الزواج خبر سعيد، واحترامي لجمهوري لا يسمح أن اخبئ عنهم، وحتى يحدث ذلك أعلن أني لم اتزوج".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "لم أتزوج بمعنى إني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة فهمتو ولا لأ؟".

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