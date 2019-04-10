"نعمة" تطلب الخلع: "وقفت جنبه في السجن.. وبعد المؤبد طلع يضربني"

بعد 29 عامًا من الزواج، لجأت "نعمة. ع" 48 عامًا، لإقامة دعوى خلع حملت رقم 3861/2018، ضد زوجها "أحمد. ع" 55 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

نحو 20 عامًا، قضتها "نعمة" كأم وحيدة تعاني الأمرين بين قسوة الحياة وتربية أبنائها الأربعة، تروي الزوجة الأربعينية لـ"هن": "استنيته يجي 20 سنة بعد ما اتحكم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات، قضيت شبابي كله بجري وراه من سجن للتاني وبدور على لقمة العيش بطولي ربيت عيالي وجوزتهم وبعد ما خرج بدل ما يستتني ويريحني من الهم ده راجع يمد إيده عليا ويبهدلني ويذلني قدام الناس".

زواج تقليدي تم منذ نحو 30 عامًا، تضيف "نعمة": "أبويا منه لله جوزني ليه مصالح بينهم وأنا اللي روحت في النص ربنا ينتقم منهم رضيت بعيشتي وخلفت الأربعة ولما اتقبض عليه جريت وراه كنت بشتغل في البيوت عشان أصرف على المحامين وأأكل عيالي بدل ما نترمي في الشارع لكن الندل ولا حس بحاجة ولا فرق معاه حاجة كنت فاكرة السنين اللي فاتت في السجن هتغيره إنما مفيش فايدة عمره ما هيتعدل".

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فرحة انقلبت على رأس الزوجة بعد قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس منذ أشهر ماضية، ليخرج "أحمد" عائدًا لأسرته وأبناءه، توضح الزوجة: "عملتله البط والحمام واستقبلته زي ما يكون مشي امبارح قلبي كان فرحان أخيرا حيبقى لي ضهر وسند في الدنيا لي ولعيالي.. لكن هما كام يوم ورجع لطبعه الوحش ميرضيش ربنا أبقى جدة وابن بنتي على رجلي وجوزي يضربني بالرجل ويشتمني قدام عيالي".

قرار بالانفصال اتخذته الزوجة الأربعينية، تضيف: "مفيش فايدة استحملت ياما ومبقاش عندي أكتر من كدا.. الحمدلله واقفة على رجلي وخلاص ملهوش عوزة عندي هطلق ويبعد عني كفاية عليا عيالي ملناش عيش مع بعض خلاص.. لما رفض يطلق رفعت قضية الخلع وهبعد لأخر الدنيا منه كفاية عمري اللي ضاع".

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