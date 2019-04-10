- 1/2
- 2/2
تداول العاملين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي صور لاحتفال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والعاملين بالوزارة في جو أسري، بزفاف خالد محمد حسن، سكرتير الوزيرة، على مي عبد العزيز عبد الحكيم.
وأقيم الحفل في جو أسري يملؤه البهجة والسرور بدار القوات الجوية، والتقطت "نصر" والعاملين بالوزارة صور مع العروسين بحضور حسن محمد حسن شقيق العريس.
وأشاد عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي بحرص سحر نصر علي مشاركة العاملين معها فى كافة مناسباتهم ووصفوها بوزيرة الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر في أجواء عائلية..سحر نصر تحتفل بزفاف سكرتير الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.