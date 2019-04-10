في أجواء عائلية..سحر نصر تحتفل بزفاف سكرتير الوزارة

تداول العاملين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي صور لاحتفال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والعاملين بالوزارة في جو أسري، بزفاف خالد محمد حسن، سكرتير الوزيرة، على مي عبد العزيز عبد الحكيم.

وأقيم الحفل في جو أسري يملؤه البهجة والسرور بدار القوات الجوية، والتقطت "نصر" والعاملين بالوزارة صور مع العروسين بحضور حسن محمد حسن شقيق العريس.

Advertisements

وأشاد عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي بحرص سحر نصر علي مشاركة العاملين معها فى كافة مناسباتهم ووصفوها بوزيرة الإنسانية.

​