أطعمة يجب تجنبها للتخلص من جفاف الجسم.. بينها مشروبات الطاقة وعصير الليمون

يحدث جفاف الجسم عندما يفتقد الكثير من السوائل إلى جانب ضعف قدرة الجسم على التخلص من السموم، ومن أعراض جفاف الجسم الشعور بالصداع، الإصابة بالإمساك والشعور بالعطش الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومن الأطعمة التي تزيد جفاف الجسم كما ذكرها موقع "health line".

مشروبات الطاقة

تزيد مشروبات الطاقة من جفاف الجسم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من السكريات، وتسرع من عملية الهضم، مما يؤدي إلى فقدان الجسم سوائل أكثر.

الملح

تناول الأطعمة التي تحتوى على الملح أو"المخلل" يزيد من احتباس الماء في الجسم.

البروتين

بعض أنواع الحمية الغذائية التي تستهدف التخسيس تزيد من جفاف الجسم، لذلك يجب الحرص على عدم الإفراط في أكل البروتين.

عصير الليمون

كثرة شرب عصير الليمون يزيد من جفاف الجسم، لذلك يفضل الاعتدال في شرب عصير الليمون بحيث لا يزيد تناوله عن كوب يوميًا.

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القهوة

يجب الحرص على تناول القهوة باعتدال وخاصة في فصل الصيف.

الأطعمة المقلية

تناول البطاطس المقلية يزيد من جفاف الجسم.

نقص الكربوهيدرات

نقص تناول الأطعمة التي تحتوى على كربوهيدرات مثل المعكرونة والخبز وغيرها من الأطعمة التي تحتوى على الكربوهيدرات تعمل كمصادر ترطيب للجسم.

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