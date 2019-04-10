الأظافر الزجاجية تجتاح إنستغرام.. غير مرئية لكن متقنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل بضعة أشهر، كان الحديث لافتًا عن انتشار صيحة مناكير "الجيلي"الملونة، والتي تبدو كما لو كانت مصنوعة من الهلام.

لكن يبدو أن الصيحة تطورت لتُصبح شفافة تمامًا؛ إذ يمكنك الآن استخدام أظافر PVC أو ما يُعرف بالأظافر الزجاجية الشفافة وتثبيتها على الأظافر الحقيقية، ويمكنك تعديل طولها وزخرفتها حسب ذوقك.

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وبغض النظر عن طولها، فهي غير مرئية تمامًا، كما أنها دقيقة للغاية ومتقنة، ويمكنك تزيينها كما يحلو لك، وتلوين الأجزاء أو تزيينها برسوم أو طبعات، وذلك باستخدام الغليتر أو الأحجار والمجوهرات، وبطبيعة الحال مع إبقاء مساحة فارغة.

والحقيقة هي أنها صيحة معقدة، ويمكن أن تكون غير مريحة إلى حد ما؛ لأن هذه الأظافر التي نراها كثيرًا على إنستغرام، تجعل الأنشطة اليومية صعبة للغاية، ويفضل اعتمادها فقط خلال المناسبات والمواعيد مع إبقاء الزينة بسيطة.