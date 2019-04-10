"ماتخسرش برستيجك"..قواعد تناول الاستاكوزا والأسماك خارج المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ميرنا عادل:

يفضل بعض الأشخاص تجنب تناول الأسماك بأنواعها خاصة الاستاكوزا والجمبري خارج المنزل، نظرًا لصعوبة تناولها، لذلك تستعرض لكم خبيرة الإتيكيت، دينا علي، إتيكيت تناول الأسماك والمأكولات البحرية.

-الأسماك:

عليك فصل رأس السمكة بالسكين المخصص للأسماك، ثم تقطيع اللحم وتناول ما حول الهيكل الشوكي للسمكة حتى يتبقى الذيل والسلسلة الشوكية.

أما عن جلد السمك لا يوجد قواعد تمنع تناولها، أما إذا كنت لا تفضل تناولها عليك تقشيرها أولًا.

وفي حالة وجود شوكة داخل فمك، يفضل تقريبها من شفتيك قدر الإمكان، ووضع يدك على فمك ثم إخراجها بهدوء دون لفت الانتباه وتركها في احدى جوانب الطبق.

-الجمبري:

عند تناوله يفضل فصل رأس وذيل الجمبري بالسكين، ثم وضع السكين بثبات عند بطن الجمبري من بين الأرجل للتخلص من القشرة الخارجية.

-السوشي:

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من قواعد الإتيكيت تناوله بالعيدان " الشوب ستيك "، وإذا كانت المرة الأولي عليك التجربة أولًا بتناول قطعة صغيرة، مع الحرص على عدم الإكثار من صلصة "الواسابي" لأنها حارة.

-شوربة "السي فود":

في حالة تقديم الشوربة داخل طبق صغير مزود بمقابض جانبية، فيمكنك الإمساك به وتناول الشوربة منها مباشرة.

أما في حالة اختيار شوربة" سي فود" تحتوي على قطع صغيرة من الأسماك المختلفة، فعليك استخدام الملعقة المخصصة لذلك، والبدء بتناولها من إحدى جوانب الطبق وليس من الأمام، ومسح الملعقة من أسفل في طرف الطبق.

أما بالنسبة لمحتويات الشوربة، فعليك ملئ نصف الملعقة فقط وتناولها من الأمام وليس من الجانب.

-الإستاكوزا:

في الطبيعي تقدم الإستاكوزا مفتوحة من المنتصف في بعض الفنادق والمطاعم لسهولة تناولها، ولكن في حال إذا كنت أنت مقدم للإستاكوزا لأحد ضيوفك في المنزل فعليك كسرها من المنتصف، وشرائها كبيرة الحجم.

وعند تناولها أفصل المخالب الكبيرة أولًا عن طريق لفها ببطء، وافتح المخالب باستعمال كسارة البندق ثم أخرج اللحم بالشوكة المخصصة لذلك، أما الذيل يحتاج إلى لفه بسيطة، وسينفصل تمامًا، ثم اكسر قشرته باستعمال أصابعك واسحب اللحم إلى الخارج بالشوكة