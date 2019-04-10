انت الان تتابع تفاصيل خبر "الكنداكة".. قصة فتاة باتت أيقونة للحراك السوداني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 02:07 مساءً - ربما لم يكن يدور بخلد فتاة سودانية أن يجذب صوتها الهادر الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى هتافاتها ضد الرئيس السوداني عمر البشير أمام مقر الجيش استحساناً عالمياً واسعاً، حتى باتت رمزاً لدور المرأة في الحراك الثوري.

الفتاة التي قال ناشطون إنها تدعى آلاء صالح، انتشر لها مقطع فيديو على نطاق واسع وقد اعتلت سطح سيارة وسط حشود المتظاهرين، تلقي بحماسة قصيدة ثورية، ليردد المتظاهرون وراء كل بيت شعر تلقيه كلمة "ثورة".

ووصف كثيرون الفتاة بالملهمة، ولقبت بـ"الكنداكة السودانية"، وهو لقب أطلق على الملكات النوبيات قديماً، ويطلق اليوم على النساء المشاركات في مظاهرات السودان بـ "شجاعة".

Advertisements

الناشطة السودانية لانا هارون قالت لشبكة "CNN" إنها التقطت صورة للفتاة فور مشاهدة "آلاء" وهي تهتف، مشيرة إلى أنها "كانت تمثل جميع النساء والفتيات السودانيات، وأنها ألهمت كل امرأة وفتاة في الاعتصام".

ورصد "الخليج 365" تفاعل ناشطين عرب مع "الكنداكة السودانية"، حيث اعتبرها كثيرون رمزاً من رموز الثورة السودانية، كما رسمها فنانون، وكانت أكثر عبارة أرفقت مع صورتها على تويتر: "صوت المرأة.. ثورة".

ويواصل السودانيون احتجاجاتهم المستمرة منذ فبراير الماضي، ضد الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً، والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.

وبدأت الجولة الأخيرة من الاحتجاجات في تاريخ مهم في التاريخ السوداني هو 6 أبريل، وهو اليوم الذي أطيح فيه بالرئيس الأسبق جعفر النميري في عام 1985.

وتجمع المتظاهرون هذا الأسبوع خارج القصر الرئاسي ومقر الجيش السوداني، حيث تحدوا الغاز المسيل للدموع وقوات الأمن، ودعوا الجيش للتدخل لإجبار البشير على التنحي.