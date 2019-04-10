بعد استغاثة والدها.. الصحة البحرينية تسارع بنقل إعلامية شهيرة للعلاج من السرطان بالخارج

استجاب الديوان الملكي البحريني لعدد من نداءات أسرة الإعلامية والممثلة صابرين بورشيد، وأصدقائها من الوسطين الفني والإعلامي، فخاطبت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.

وتوجهت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح بالشكر والتقديرها لرئيس الوزراء على دعمه الدائم، ما يجسد اهتمام ومتابعته شخصيًا للقضايا التي تمس المواطن البحريني، وخصوصًا في الجوانب والإجراءات المتعلقة بالصحة، وفقًا لجريدة "الأيام" البحرينية.

وأكدت وزيرة الصحة أنه فور متابعة ديوان صاحب السمو الملكي للحالة، قامت بتوجيه المسؤولين بالوزارة عن العلاج بالخارج لمتابعة الحالة، والترتيب لإجراءات سفر المريضة لتلقي العلاج اللازم، والحفاظ عليها من التدهور أو المضاعفات.

ونشرت صديقتها المقربة الفنانة البحرينية شيلاء سبت، خبر استجابة وزيرة الصحة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهو ما حظى بتفاعل كبير من قبل متابعيها.

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وكان أحمد بورشيد والد الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد، قد كشف بالأمس عن إصابة ابنته بـ3 أورام سرطانية في الرأس وحاجتها للعلاج بالخارج.

وأوضح والدها في تصريح لـ"الأيام" البحرينية، أنه لاحظ على ابنته كثرة النوم والنسيان وبعد الفحص تبين إصابتها بثلاثة أورام سرطانية في الرأس، قائلا: "فجأة لاحظت على ابنتي أنها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من أصدقائها ولا تعرف إلا أنا وأمها، سافرت إلى الكويت حيث تستقر وعدت بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروني بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنتي تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار".

وناشد والد الإعلامية، ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بنقلها إلى الخارج لحاجتها إلى إجراء جراحة عاجلة، ونشر صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق: "صابرين في خطر".

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