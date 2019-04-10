بسمة وهبة تعيد نشر مقطع لريم البارودي توجه رسالة لسمية الخشاب: "كله بيشرب من نفس الكاس"

أعادت الإعلامية بسمة وهبة، نشر مقطع من حلقة الفنانة ريم البارودي، من برنامجها "شيخ الحارة"، عبر حسابها الرسمي على مقطع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب يومين من انفصال الفنانة سمية الخشاب رسميًا عن المطرب أحمد سعد.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ60 ثانية، تعليق "البارودي" على علاقتها بـ"الخشاب"، قائلة، إنها ليست نادمة على معرفتها بـ"سمية"، متابعة: "كله بيشرب من نفس الكأس، كما تدين تدان لو بعد حين.. ربنا يديكي ويديني طولت العمر وهفكرك".

وعلقت "وهبة" على مقطع الفيديو المُعاد نشره: "بنفكركوا بلقاء ريم البارودي مع بسمة وهبة"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي

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وحصدت المادة المصورة على ما يزيد عن 33 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "طلع كلامها صح"، و"ريم فرقت بين أحمد سعد ومراته أم أولاده، زي ما سمية فرقت بينها وبين أحمد، بلاش نعملها بطلة"، و"إنتي منزلة الجزء ده علشان تشتموا سمية الخشاب".

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يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب انفصلت عن المطرب أحمد سعد، حضوريًا على يد مأذون، بحي الجمالية بتاريخ 27 مارس 2019، واتجه "سعد" عقب 3 أيام إلى المأذون لإثبات الطلاق رسميا أمام الشهود، وسط إعراب "الخشاب"، عن سعادتها بطلاقها من "سعد"، الذي استجاب لرغبتها ونصيحة محاميها له بالطلاق، بحسب قولها.

وقالت "سمية"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن "سعد" طلقها بعد يومين من تاريخ إقامتها دعوى طلاق للضرر منه يوم 28 مارس، متابعة: "هو لو مكنش طلق بالحسني كانت القضية هتستمر، ووقتها كنت هبقى مضطرة أقدم مستندات لإثبات الضرر الواقع عليّ، ولكن برافو عليه إنه طلق حسب رغبتي ولحفظ ماء وجهه".

سمية الخشاب كانت قد أعلنت عن إقامتها دعوى طلاق ضد الفنان أحمد سعد قبل شهور، خلال استضافتها مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة "المحور"، وذلك عقب منشور كتبه "سعد" عبر صفحته على "فيسبوك"، أعلن فيه انفصاله عن "سمية" وتفرغه لرعاية أبنائه، متمنيا لها التوفيق.

وتزوّج الثنائي في 2017 بعد قصة حب شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خلافات عديدة مع الفنانة ريم البارودي خطيبة "سعد" السابقة، وأقاما حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء، وأهدى فيه "سعد" زوجته أغنية "أجمل حب".

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