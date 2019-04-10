بالصور| غالية الإدريسي تكشف أهم ملامح مكياج الفنانة شيماء سبت

كشفت خبيرة المكياج غالية الإدريسي، عن أهم ملامح مكياج جلسة التصوير الأخيرة التي جمعتها مع الفنانة البحرينية شيماء سبت، والتي مزجت فيها بين المكياج الخليجي والإطلالة العصرية ذات الملامح الطبيعية.

وأكدت خبيرة المكياج غالية الإدريسي في بيان صحفي لها أن الفنانة البحرينية تتمتع بملامح أنثوية رقيقة يجعلها تبرز جمال المرأة الخليجية والعربية بأنوثتها، مؤكدة أن شيماء سبت تتميز بالعيون الواسعة والشفاة الجذابة، إضافة إلى لون بشرتها البرونزي، ولذلك يعد اللعب بالمكياج على ملامحها أكثر من رائع، ويعطيها ملامح مختلفة بمجرد تغيير أسلوب المكياج، وهو ما يجعلها تغير من "ستايلها" في كل شخصية تؤديها في أعمالها الفنية.

وأكدت غالية الإدريسي، أنها اعتمدت في جلسة التصوير التي جمعتهما معا بالتركيز على مكياج العينين واستخدام الرموش الكثيفة و"الأيلاينر"، و"الشادو"، بدرجات الزيتي مع عيون "سموكي"، لظهورها بشكل جذاب ناعم، بينما فضلت غالية الإدريسي أن تكون الشفاه بألوان مبهجة خاصة مع بداية فصل الصيف، الذي يتميز بالألوان الربيعية المشرقة، والتي تمنح ملامح الوجه الحركة والديناميكية.

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وأكدت على وضع "البلاشر البرونزي" على وجنتيها، والذي منح شيماء سبت ملامح أكثر من طبيعية، علاوة على تحديد الحواجب بأسلوب طبيعي عن طريق رسمها بطريقة الشعرة شعرة باستخدام قلم "ماك"، وتثبيتها بالماسكارا الشفافة.

يذكر أن الفنانة البحرينية شيماء سبت، تنتهي حاليا من تصوير مشاهدها من المسلسل الكويتي "مني وفيني"، الذي سوف يعرض في رمضان 2019، كما انتهت أخيرًا من تصوير مسلسل "أيام العسل"، الذي تشارك في بطولته مجموعة من الفنانين المصريين والسعوديين.

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