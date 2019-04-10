علاج آلام الرقبة.. الاستحمام والعلاج بالإبر

تتعرض الكثير من النساء إلى مشكلة آلام الرقبة، ما يؤثر على نشاطهن اليومي وتأدية واجبتهن الروتينية، حيث تتسبب آلام الرقبة في قلة الحركة والشعور بالخمول والضعف، فضلًا عن الإصابة بما يسمى بـ"الصداع التوتري" أو "صداع الإجهاد".

ويتولد الشعور بـآلام الرقبة، نتيجة العديد من الأسباب، أبرزها استخدام أجهزة الكمبيوتر لفترات زمنية طويلة ومتواصلة، فضلًا عن ممارسة الأعمال المكتبية دون توقف لساعات طويلة، فضلًا عن النوم في وضع خاطيء لمدة زمنية طويلة.

وفيما يلي أبرز طرق علاج آلام الرقبة، وفقًا لموقع "سكاي نيوز":

الاسترخاء

لابد من الحصول على قسط من الراحة، وتمديد الجسد، لإراحة العظم والأعصاب، ما يتسبب في انخفاض معدل الشعور بالآلام.

الاستحمام

يعد الاستحمام بماء ساخن من أكثر الوسائل الفعالة لعلاج آلام الرقبة، التي تساعد على تخفيف الأوجاع سريعًا.

قطع الثلج

ينصح باستخدام قطع الثلج ووضعها على أماكن الألم، ما يساعد تقليل الأوجاع.

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العلاج بالإبر

ينصح بعض الأطباء إلى اللجوء إلى العلاج بالإبر، عن تزداد الشعور بالألم، وذلك بعد استشارة الأطباء المتخصصون، وتحت إشراف طبي.

الأدوية

في حالة عدم فعالية الوسائل السابقة، يجب سؤال الطبيب المختص عن إمكانية تناول عقاقير مثل مضادات الاكتئاب، وأدوية ضغط الدم، والعقاقير المضادة للاضطرابات.

ويجب التحذير على عدم تناول الأدوية والعقايير، بدون علم الطبيب، تجنبًا للإصابة بمضاعفات ضارة.

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