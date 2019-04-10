"الإسهال والنقرس وحصوات الكلى".. أضرار للبنجر تجنبيها

يستخدم البنجر عادة في علاج عدد من الأمراض بينها ارتفاع ضغط الدم وتخفيض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، لكنه قد يسبب لك العديد من الأضرار الصحية، بينها تراكم المعادن مثل الحديد والنحاس والماغنيسيوم في الكبد.

وحسبما ذكرت "الموسوعة الطبية"، فأبرز أضرار البنجر:

1- البول الوردي

الاستهلاك المفرط للبنجر يمكن أن يتسبب في ظهور البول ذو اللون الوردي.

2 - "حصى الكلى

رغم فوائد البنجر كونه غني بالأملاح وإسترات حمض الأكساليك، إلا أن الإفراط في تناوله يسبب تكون حصوات الكلى.

3- طفح جلدي

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قد يسبب الإفراط فى تناول البنجرالإصابة بالحساسية الجلدية نتيجة ردود الفعل التحسسية لاستهلاكه، والتي تسبب ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي، الحكة.

4 - تغير لون البراز

بسبب مادة كيميائية تسمى betacyanin والتي تمنحه اللون الأحمر.

5 - اضطراب المعدة

قد يسبب تناول البنجر الانتفاخ والمغص بالإضافة لتغييرات معينة في حركات الأمعاء مثل الإمساك والإسهال.

6 - النقرس

يمكن أن يسبب النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك المفرط، وتشمل أعراضه ألامًا شديدة في المفاصل، خاصة عند قاعدة إصبع القدم، وارتفاع في درجة الحرارة.

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