أبرز إطلالات كريستين ستيوارت على السجادة الحمراء في عيدها الـ 29

تُعتبر كريستين ستيوارت "Kristen Stewart"، اسم غني عن التعريف، ليس في عالم السينما فحسب بل أيضًا في عالم الموضة فهي من النجمات اللواتي نلهن شهرة واسعة منذ دخولهن عالم الأضواء، وذلك لأسباب عديدة، أولها أدوارها السينمائية المميزة التي لعبتها على مر السنوات، وأبرزها كان دورها في سلسلة أفلام "توايلايت Twilight".

وكانت حياتها تحت الأضواء بسبب إطلالاتها المميزة وأسلوبها اللافت في الموضة، والتي جعلها تصبح أيقونة للموضة وملهمة بالنسبة لعدد كبير من المصممين ودور الأزياء العالمية، وأبرزها دار "شانيل Chanel" ومديرها الإبداعي الراحل، كارل لاغيرفيلد "Karl Lagerfeld".

وتحتفل كريستن سيتورات Kristen Stewart""، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 29، وبهذه المناسبة جمعنا بالصور، أبرز إطلالاتها التي تألقت بها على السجادة الحمراء في السنوات الماضية، والتي أحيانًا كانت أنثوية ناعمة فساتين سهرة أنيقة، وأحيانًا كانت شبابية وعصرية في الجمبسوت والبدلات الرسمية، وأحيانًا كانت ذكورية ومتمردة وأحيانًا فوضوية وغير اعتيادية.

وكانت أغلب خيارات كريستن سيتورات "Kristen Stewart"، من كُبرى دور الأزياء العالمية، وأولها شانيل "Chanel" كونها الوجه الإعلاني لعدد من منتجاتها وصديقة الدار، بالإضافة إلى زهير مراد "Zuhair Murad"، وستيلا مكارتني "Stella McCartney"، وريم عكرا "Reem Acra"، وغيرهم.

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