أجمل الإطلالات للفنانة يسرا على مدار السنوات الماضية

تعد الفنانة المصرية يسرا من أجمل الفنانات اللاتي تحرصن على إطلالاتهن، وفي السطور التالية نستعرض ما هو أسلوبها في الموضة عبر السنوات.

يسرا في حقبة الستينيات

خلال الستينيات، تمكّن أسلوبها الأنثوي والبسيط أن يعكس صغر سنّها، تميّزت بشعرها البني الأملس والطويل، لكن مع حلول الثمانينيات، بدأت تظهر كما نعرفها اليوم، بشعرها المجعد والمتوسط الطول. بدأت تعكس أسلوب المرأة الناضجة، باختيارها لفساتين فضفاضة وبألوان مفرحة مثل الأرجواني. كما أنها كانت جريئة أيضاً، لأنها اختارت الألوان الصارخة!

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يسرا في حقبة التسعينيات

حين ترين إطلالاتها في التسعينيات، تشعرين أنكِ ترَين صيحات اليوم! هي سيّدة سباقة للعصر، نسقت قميصاً جريئاً مع تنورة غير متوازية القصة، تتداخل فيها لمسات معدنية. خلافاً للفترة الماضية، اكتفت بالألوان المحايدة.

يسرا في العام 2000

مع بداية الألفية الجديدة، لجأت يسرا إلى أسلوب جديد وظهر الجانب الأكثر جرأة من شخصيتها. تميّزت إطلالاتها بمواكبتها لأحدث الصيحات، خصوصاً بعد انتشار موضة الكورسي مع سروال الجينز. أمّا شعرها، فصبغته باللون الأشقر مع اعتمادها لمختلف التسريحات: قصير، على شكل ذيل الحصان...

يسرا في العام 2009

عبّرت إطلالات يسرا في العام 2009 عن موضة العصر، حيث أنها لم تتردد يوماً في تبنّي ألوانها الصارخة، كالأحمر، الأزرق والذهبي. أمّا الأكسسوارات، فكانت حليفة إطلالاتها.

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يسرا في العام 2011

حضورها على السجّادة الحمراء ترجم تنوّع أسلوبها وأدوارها على الشاشات. لجأت خلال هذه الفترة إلى الإطلالات البسيطة الخالية من التكلّف واعتمدت فساتين متوسطة الطول. ربما، لم تكن هذه الفترة الأنجح في أرشيف إطلالاتها، لأن أسلوبها جعلها تبدو أكبر سناً.

يسرا في العام 2014

حافظت يسرا على أناقتها رغم تقدّمها في السن، وعادت إلى الفساتين الطويلة على السجادة الحمراء. لم تلجأ فعلاً إلى المجازفة في اختيار الألوان، بل فضّلت اعتماد الألوان الكلاسيكية. اختارت الفساتين البسيطة، لكنها تجرّأت بعض الأحيان، واختارت الفساتين المنمقة.

يسرا في العام 2016

خرجت يسرا عن إطارها الاعتيادي خلال افتتاح مهرجان دبي السينمائي في العام 2016، وظهرت بفستان من دار Alexander McQueen باللون الأسود، مزيّن بحبيبات لامعة. كانت نجمة ساطعة!

يسرا في العام 2018 والعام 2019

شاركت يسرا كعضو في لجنة تحكيم برنامج Project Runway بنسخته الثانية وظهرت في الحلقة الختامية بتصميم من توقيع Elie Saab، تميّز بقصته البسيطة وبأكمامه الطويلة.

أمّا في العام 2019، خرجت يسرا عن أسلوبها الكلاسيكي على السجادة الحمراء في السنوات الماضية واتخذت أسلوباً عصرياً. اعتمدت تصاميم نحتت قوامها وبرزت أنوثتها بأسلوب راقٍ. كذلك، خرجت قليلاً عن التصاميم الاعتيادية لصالح البزات، وأحببنا اللمسة المشاكسة بشكل كبير.

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