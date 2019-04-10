إطلالات النجمات العربيات تُشعل "التواصل الاجتماعي" خلال أسبوع

شغلت إطلالات النجمات العربيات مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهنّ ميريام فارس، هيفاء وهبي ولجين عمران. كل واحدة من هذه النجمات الـ3 اختارت لوك معيّن، توافق مع أجواء المناسبة التي أطلّين بها. إليكِ في ما يلي كلّ التفاصيل:

إطلالة ميريام فارس خلال برنامج Carpool Karaoke Arabia

أطلّت ميريام فارس بكلّ عفوية ببرنامج Carpool Karaoke Arabia الذي يقدّمه الإعلامي هشام الهويش. اختارت لهذه المناسبة، لوك كاجوال بامتياز تناسب مع أجواء الحلقة المرحة. ارتدت ميريام فارس سروال جلديّ، ذي قصة واسعة للغاية من الأسفل، لتعيدنا إلى حقبتي الستينيات والسبعينيات. نسّقت مع هذا التصميم، تيشيرت بيضاء زيّنت بالرسومات وأضافت الحزام المتميّز بحقائب مصغّرة من Fendi.

من الناحية الجمالية، لجأت ميريام فارس إلى الشعر المموّج، واختارت المكياج الترابي الذي تناسب مع ألوان ملابسها.

باختصار، إطلالة ميريام فارس خلال حلقة Carpool Karaoke Arabia كانت ناجحة. اختيارها للوك عصري كان صائباً خصوصاً أن البرنامج لا يتطلّب أكثر من هذا الستايل البسيط.

إطلالة هيفاء وهبي في باريس

وسط شوارع باريس، التقت هيفاء وهبي صورة للوكها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتتشاركها مع روّاد الإنترنت. أطلّت هذه النجمة اللبنانية بفستان قصير للغاية من علامتها التجارية الخاصة بها BeauVoyou، ونسّقت معه حقيبة مزيّنة بالرسومات. أكملت هيفاء وهبي لوكها، ببوتس يصل إلى ما فوق الركبة من Balmain، لجرعة من المشاغبة والعصرية.

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أمّا من الناحية الجمالية، فقد تركت شعرها كالمعتاد منسدلاً، ولجأت إلى المكياج الذي ارتكز بشكل أساسي على الحمرة باللون الأحمر.

إطلالة لجين عمران في برنامج أمير الشعراء

أطلّت الإعلامية السعودية لجين عمران بلوك شرقيّ بامتياز خلال تقديمها برنامج أمير الشعراء. اختارت لهذه المناسبة قفطان من تصميم Thaher Baqer، اتّسم بالتطريزات والزخرفات المرصّعة بالحبيبات اللامعة. قصّة التصميم تناسب مع شكل جسم لجين عمران، إذ برز منحنياتها بطريقة جذّابة.

أمّا من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت تسريحة الشعر المموّج، واختارت المكياج القوي الذي ارتكز على الرموش الطويلة وملمّع الشفاه الزهري.

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