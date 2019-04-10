"سمية" تطلب الطلاق: "مزاجه في المخدرات ومش راضي يجيب كيلو لحمة للعيال"

"طلقوني منه.. متعته في الخمرة والمخدرات.. سايب ولاده من غير أكل.. لما طلبت منه كيلو لحمة للعيال ضربتي"،.. هكذا لخصت "سمية. خ"، ربة منزل، قصتها وهي تطلب الطلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة في بنها.

قالت "سمية" إن زوجها اعتدى عليها بالضرب في الشارع عندما طلبت منه شراء كيلو لحم لأطفالها: "العيال كان نفسهم فيها ولما طلبت منه ده موتني من الضرب في الشارع والجيران اتدخلت وحاولت تخلصني منه".

ذكرت الزوجة في دعواها أن زوجها رجل بخيل لا يهمه سوى "مزاجه" فقط، واعتاد تناول الخمور والمخدرات بكل أنواعها، ولا يهتم بطعام أولاده.

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وأضافت: "في يوم العيال طلبوا ياكلو لحمة طلبت منه فلوس اشتري كيلو للعيال ياكلوه مضيش قلت له إنت معاك فلوس بتشتري بيها مخدرات علشان مزاجك وسايب عيالك فضربني ولما العيال حاولوا يحشوه عني ضربهم هو كمان".

ضرب الزوج لزوجته استمر حتي وصل الأمر لوصول الشرطة لمحاولة تخليصها منه، فلجأت الزوجة لمحكمة الأسرة، وقامت برفع دعوى طلاق من زوجها.

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