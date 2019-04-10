طريقة عمل البسبوسة بالفستق

تعتبر الحلويات من الأطباق المهمة التي لا تخلو منها أي سفرة، والبسبوسة من الحلويات الأساسية التي يفضلها البعض، وتوجد عدة طرق لعمل البسبوسة.

المكونات

كوبان من دقيق السميد

كوبان من لبن الزبادي

كوب من السكر

ربع كوب من زيت الذرة

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

للتزين فستق أو لوز مقشر ومقطع إلى نصفين

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طريقة التحضير

نحضر طبق كبيرًا ونضع فيه دقيق السميد، وجوز الهند المبشور، مضافًا إليه السكر والبيكنج باودر، وبعدها يرش عليها كمية قليلة من الملح في طبق واحد وتقلب المكونات جيدًا.

يضاف الخليط بشكل تدريجي ربع كوب من الزيت، وكوبين من اللبن، وتعجن باليدين جيدًا حتى تتحول إلى عجينة لينة.

تقطع البسبوسة بعد وضعها في الصينية بالشكل الذي نريده، وعلى كل حبة نضيف حبة أو اثنين من الفستق العادي أو اللوز.

يمكن الاستعاضة عن لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافىء مضافًا إليه عصير ليمونة واحدة ويترك ساعتين، وبعدها يمكن استعماله مثل اللبن.

تدهن الصينية بقليل من الزيت أو أي مادة دهنيه، ثم نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لا تزيد سماكته عن 2 سم ونعمل على موازنة سطحها باليد حتى تصبح متساوية وغير متعرجة.

نضعها حوالي خمس عشرة دقيقة قبل خبزها بالفرن، نضع بعد ذلك الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة، وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقوم بتحميرها من الأسفل.

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