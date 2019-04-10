بالصور| أيتن عامر بإطلالة هادئة على أحد شواطئ الإسكندرية

تغزلت الفنانة أيتن عامر، بمحافظة الإسكندرية، من خلال نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على أحد الشواطئ.
وظهرت "أيتن" بإطلالة سوداء أظهرت رشاقتها وأنوثتها، وتركت شعرها منسدلًا.
وأرفقت "أيتن" تعليقًا على الصورة: "يا ناس يا هو لما إسكندر حكم على الدنيا ودبّر، شاف المداين و أتخير إسكندرية وسماها، أما احنا يا إسكندرانية طالعين جميعاً مزاجية، طبيعة في الطين والمية متركبة تحت سماها".
ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصلت على آلاف تسجيلات الإعجاب، وتخطت مئات التعليقات التي تشيد بجمالها ورقتها، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "أحلى إسكندرانية دي ولا إيه، ربنا يسعدك ويباركلك يا أيتن".
وأضاف آخر متغزلًا بها: "انتي اللي أيس كريم بالفانيليا وربنا".
وتابعت أخرى: "أحلى إسكندرانية في مصر أنا بحب ضحكتك دي ياتوتا ربنا يوفقك يارب ويسعدك ويحققلك كل اللي بتتمنيه".
يذكر أن الفنانة أيتن عامر ستشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "طلقة حظ"، وسيشاركها البطولة مصطفى خاطر وهبة مجدي.
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