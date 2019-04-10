من الحاجة زينب لسيدة نيويورك.. العنصر النسائي في "ظهر الرئيس"

في لفتة إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن، استجاب لطلب سهام نصار، رئيس مجلس إدارة جمعية "جيل الغد"، والتي طلبت أن تصافح الرئيس.

تحملت المصرية مشقة السفر 6 ساعات من نيويورك، والتواجد لمدة خمسة أيام في واشنطن مع الجالية المصرية، للترحيب بالرئيس السيسي، وقالت خلال لقائها مع الرئيس: "أنا مش مصدقة نفسي.. وكانت أمنيتي إني أشوفك قبل ما أموت".

وتوجهت للرئيس السيسي، بالشكر على حملة "فيروس سي" لعلاج المصريين المصابين، وتقديم العلاج لهم، وقالت: "لو هذه الحملة كانت موجودة عندما أصبت بفيروس سي مكنتش جيت أمريكا للعلاج"، موجهة الشكر للرئيس على مساعدته بتوفير العلاج للملايين المصابين بفيروس سي.

وترصد "الوطن" أبرز مواقف العناصر النسائية الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يلي:

الحاجة زينب

الحاجة زينب الملاح، التي تجاوزت التسعين من العمر، من قرية منية سندوب، تبرعت عام 2014 بقرطها الذهبي الذي تمكله، لصندوق تحيا مصر، واستقبلها الرئيس السيسي حينها بقصر الاتحادية، كما وضعت صورتها في نوفمبر الماضي، ضمن صور أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة في المنصورة.

سبيلة علي أحمد

في مارس 2017 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا، السيدة سبيلة علي أحمد عجيزة، من قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا، بعد تبرعها بثروتها لصندوق تحيا مصر، وجاءت دعوة الرئيس لها؛ لشكرها على تبرعها، وذلك عقب حضورها احتفالا بمناسبة يوم المرأة المصرية.

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استقبال سيدات الجالية الأمريكية

زغاريد المصريات استقبلت السيسي لحظة وصوله واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، جاءت من نساء الجالية المصرية في أمريكا، اللاتي نظمن عدد من الوقفات أمس الثلاثاء، لدعم الرئيس السيسي أثناء زيارته إلى العاصمة الأمريكية.

استقبال نساء الجالية النمساوية

خلال وجود الرئيس في النمسا للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، ديسمبر الماضي، ‬استقبل المئات من أبناء الجالية المصرية بفيينا، الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لحظة وصوله النمسا، واحتفت السيدات بوصوله على أنغام "بشرة خير"، وسط أجواء من الفرح بقدومه.

استقبال نساء الجالية الألمانية

استقبل أبناء الجالية المصرية بالعاصمة الألمانية برلين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال زيارته للمشاركة في القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك"، في يونيو 2017.

ووقفت نساء الجالية المصرية بألمانيا رافعات أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، وسط أنغام مكبرات الصوت على أغنية تسلم الأيادي والأغاني الوطنية، للإعلان عن ترحيبهن وتأييدهن لزيارة السيسي.

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