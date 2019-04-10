"السوشي" من الأكلات اليابانية المميزة التي يفضلها بعض الناس، ولكن يتجنبه الكثير نظرا لارتفاع سعره، فنقدم لك اليوم طريقة عمل "السوشي" في البيت بمكونات بسيطة كالتالي:

المكونات

شرائح تونة، أو شرائح سردين، أو شرائح سالمون

جزر

أوراق اللوري

أرز مسلوق

كلماري، أو جمبري

خل الأرز

سكر

ملح، جنزبيل فريش

صويا صوص

خيار

طريقة التحضير

تقطع الخضروات شرائح طويلة رفيعة جدا.

يسلق الأرز جيدا في ماء به رشة سكر والخل.

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يقطع السمك شرائح ويشوح حتى ينضح، في حالة عدم الرغبة في تناولة "ني".

يمزج خل الأرز مع السكر بحيث يكون لكل ملعقة من السكر 3 ملاعق خل، ويقلب جيدا حتى يصبح المزيج سائل.

تفرد الحصير وعليها ورق اللوري، ويفرد فوقها طبقة من الأرز مع الضغط عليها للتأكد من عدم وجود فراغات.

توزع الخضروات والأسماك على الارز.

تبلل أطراف الورق بمزيج الماء وخل الأرز.

بعد التأكد من لفها بشكل محكم، يدخل الثلاجة لمدة 10 دقائق للتأكد من تماسكها.

عند تقطعيها لحلقات يجب تقطيعها بسكين بارد حتى لا "تفرول".

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