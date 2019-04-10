مايا مرسي تتوجه للهند لحضور فعاليات "الدورة العالمية الـ25 للمرأة"

استكمالًا لأعمال المجلس القومي للمرأة بمصر، تغادر الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس إلى الهند لحضور فعاليات الدورة العالمية الـ25، للمنتدى الاقتصادي السنوي للمرأة 2019 ، والتي تحمل شعار "إعادة تخيل المجتمعات، استعادة الإنسانية مع المساواة بين الجنسين" ، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل 2019.

ويستهدف المنتدى الوصول الى مليون سيدة في عام 2022 في الهند من خلال الربط بين مليون من السيدات ورائدات الأعمال، والقادة الداعمين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لمساعدة بعضهن البعض وتقديم الدعم المتبادل.

يذكر أن هذا المنتدى نظم من قبل في العديد من الدول حول العالم، ويشهد هذا العام حضور نخبة من قادة الفكر بالعالم من وزراء، ورؤساء بلديات، ورؤساء جامعات وأساتذة، وقضاة، وسفراء ودبلوماسيون، بالإضافة إلى سيدات الأعمال الملهمات ورجال الأعمال والقادة من مختلف المجالات.

​