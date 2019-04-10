سيرينا ويليامز وابنتها في إطلالة أنيقة على "إنستغرام"

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واشنطن ـ رولا عيسى
استمتعت سيرينا ويليامز، لاعبة التنس الأميركية بقليل من المرح مع ابنتها، الاثنين الماضي، حيث ارتدت اللاعبة، البالغة من العمر 37 عامًا، ملابس مطابقة مع ملابس صغيرتها، أليكسيس أولمبيا أوهانيان جونيور، وتضمنت قميص أبيض وتنورة بودل قرنفلية، وعبر "إنستغرام"، شاركت الصورة وكتبت "أشياء وردية".
وبدت سيرينا سعيدة، حيث ارتدت قميصًا أبيض وتنورة وردية وحزام أسود وزوج من أحذية التنس البيضاء، ونظارة شمسية دائرية بلون وردي ووشاح وردي فاتح مربوط حول عنقها، بينما حملت الصغيرة أليكسيس جونيور، مظلة وردية فاتحة للحماية من أشعة الشمس.
وشوهدت سيرينا، الأربعاء الماضي، في مدينة نيويورك، في زيارة إلى مكاتب باز فيد "BuzzFeed" في ثوب قميص أنيق مع طبعات لقلوب، الذي كشف عن جمال سيقانها وعززت طولها مع حذاء أحمر عالٍ.
ووضعت سيرينا حول العنق، قلادة على شكل قلب، وأبقت شعرها منسدلًا في تموجات إنسابية وفي الوقت نفسه، كشفت محترفة التنس أنها لم تقضي يومًا بعيدًا عن ابنتها، حيث اعترفت بأنه "ليس من السهل عليها التوفيق بين جدول أعمالها المزدحم، وبين ابنتها التي لن تتركها مهما كان، وقالت، "أنا أم فائقة عاملة، لكني معها كل يوم منذ ولادتها، لم ابتعد يومًا عنها".
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