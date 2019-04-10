الريش يحلق بخفة في فضاء موضة هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - مصرواي-

يبدو أن موضة الريش تحلق بكثافة في عروض الربيع والصيف، وظهورها لا يقتصر على إطلالات الخياطة الراقية فقط بل تمّ تسجيل ظهوره في مجموعات الأزياء الجاهزة أيضاً.

ومن أبرز الأثواب المزينة بالريش لهذا الموسم، ذلك الذي ارتده العارضة الشهيرة كايا جيرير. وهو يعود إلى مجموعة دار شانيل من الأزياء الراقية. يتزين هذا الثوب ذو اللون الزهري الفاتح بأزهار الكاميليا النافرة وبريش النعام على الكمين وأعلى التنورة.

كذلك خلطت دار توم فورد بين الدانتيل والريش في إطلالات عصرية تلونت بالأسود وتميزت بطابعها الغامض الأنيق.

ويمكنكم من خلال الألبوم الأعلى معرفة كيف يمكن للريش أن يضفي لمسات من التجدد على كامل الإطلالة- وفق ما نشره موقع "العربية".