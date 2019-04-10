مستحضرات التجميل الرخيصة تهدد بشرتك بهذه الأمراض.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: تعتبر مستحضرات التجميل من الأشياء التي تعتاد السيدات على استخدامها، حتى يصبحن أكثر جمالًا، ولكن قد يعتمد البعض منهن على الأنواع الرديئة، لقلة تكلفتها المادية، دون إدراك لمدى خطورتها على صحة البشرة والعين. لقراءة التفاصيل.. اضغط هنا

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