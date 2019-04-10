أبرزها القرفة.. زيوت طبيعية تزيد من القدرة الجنسية عند الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: تعتبر الزيوت المستخلصة من الأعشاب الطبيعية، من الأشياء التي يتم الاعتماد عليها في علاج تقصفات الشعر وتقشفات الجلد، ولكن أشيع عنها في الفترة الماضية أن تساهم في تحفيز الرغبة والقدرة الجنسية عند الرجال، فما صحة ذلك؟ لقراءة باقي التفاصيل.. اضغط هنا

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