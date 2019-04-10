على طريقة الموديلز.. 7 خطوات لشعر ناعم بدون سشوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرنا عادل:

تعاني بعض السيدات من ظاهرة تقصف الشعر وتلف خصلاته بسبب كثرة استعمال المواد الكيميائية وسشوار. ومن أجل الحفاظ على حيوية وصحة شعرك، عليكِ اتباع هذه الخطوات وفقًا لمجلة "Elle" الفرنسية، المعنية بموضوعات المرأة والجمال.

- اختيار شامبو وبلسم مناسبين

عليكِ معرفة نوع شعرك جيدًا، واختيار نوع شامبو وبلسم مناسب له، فإذا كان جاف أو دهني، يجب معرفة ما يناسبه من منتجات، ولكن يجب أن تبعدي عن المنتجات الكيميائية المضرة، والتي تعمل على تدمير الشعر.

- يجب أن تتمتعي بأكبر قدر من ترطيب الشعر، وذلك من خلال الكريمات أو السيرم التي تقومي بتنعيم شعرك به بعد الاستحمام مباشرة.

- استخدام مجففة شعر جيدة

استبدلي السشوار أو الحرارة في تجفيف شعرك بفوط فائقة الامتصاص، لأن سرعة الامتصاص تعمل على التخلص من التجعد أو الضرر البديل للحرارة أو السشوار.

- تمشيط شعرك حتى الجفاف

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استمري في تمشيط الشعر بفرشاة واسعة من حين لآخر حتى يجف بالكامل، وإذا لاحظتي بعض الهيشان على الشعر عليك استخدام كريم أو سيرم مهدئ للأطراف.

- لف الشعر على الرأس وتثبيته

إذا كان شعرك كثير التجعيد وجاف، بالإضافة إلى الخطوات السابقة، عليكي طيه حول رأسك ولفه مع تثبيته ببعض الدبابيس قبل نومك على الأقل لخمس ساعات متواصلة لتحصلين على إطلالة ناعمة.

- لإطلالة ناعمة وبومبيه "فوليم"

عليكِ استخدام بكرات كبيرة الحجم ولف شعرك عليها إذا كنتِ ترغبين بإطلالة سينمائية مبهرة، فقط لفي شعرك حول البكرات الضخمة لمدة 5 ساعات لتحصلي على أفضل إطلالة "بومبيه" لشعرك.

- الهواء البارد

إذا كان شعرك كثيف ولا يجف بسهولة عليكِ بالهواء البارد بدلًا من السشوار الساخن، فهو غير ضار بل سيساعدك على تجفيف شعرك بطريقة آمنة.