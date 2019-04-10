الامارات | التنورة «البليسيه» تتربع على عرش الموضة وتتمايل مع نسمات الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن التنورة «البليسيه» تتربع على عرش الموضة وتتمايل مع نسمات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتربع التنورة «البليسيه» على عرش الموضة في صيف 2019، لتداعب أنوثة المرأة من ناحية، وتمنحها إطلالة مريحة وجيدة التهوية من ناحية أخرى.

وذكرت مستشارة المظهر الألمانية، أندريا لاكيبيرغ، أن التنورة «البليسيه» ذات الطيّات تأتي هذا الموسم بطول متوسط (ميدي)، مشيرة إلى أنها تتمايل أثناء المشي مع نسمات الهواء، لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأضافت أن «التنورة (البليسيه) تتألق هذا الصيف بألوان زاهية ومبهجة كالسماوي والأصفر والأخضر والأزرق والوردي، كما تزدان بعض الموديلات بنقوش الزهور الحالمة، التي تؤكد طابع الأنوثة والرقة».