الامارات | نقوش جلد التمساح تزيّن الحقائب النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن نقوش جلد التمساح تزيّن الحقائب النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزين نقوش جلد التمساح الحقائب النسائية في صيف 2019، إذ تشتمل تشكيلات الماركات العالمية على هذه الموديلات الجريئة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، كلاوديا شولتس، أن «نقوش جلد التمساح تزيّن هذا الموسم كل أشكال الحقائب، مثل الكلاتش والحقائب الكروس وحقائب حزام الوسط».

وأضافت أن «الحقائب المزدانة بنقوش جلد التمساح تزهو بالألوان المميزة لجلد التمساح كالبني والأخضر، إلى جانب الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر والأزرق والبيج والوردي والسماوي، إضافة إلى سيد الألوان الأسود».