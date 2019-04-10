شكرا لقرائتكم خبر عن نقوش جلد التمساح تزيّن الحقائب النسائية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزين نقوش جلد التمساح الحقائب النسائية في صيف 2019، إذ تشتمل تشكيلات الماركات العالمية على هذه الموديلات الجريئة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، كلاوديا شولتس، أن «نقوش جلد التمساح تزيّن هذا الموسم كل أشكال الحقائب، مثل الكلاتش والحقائب الكروس وحقائب حزام الوسط».
وأضافت أن «الحقائب المزدانة بنقوش جلد التمساح تزهو بالألوان المميزة لجلد التمساح كالبني والأخضر، إلى جانب الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر والأزرق والبيج والوردي والسماوي، إضافة إلى سيد الألوان الأسود».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نقوش جلد التمساح تزيّن الحقائب النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.