مصري يسرق خاتم وريث نابليون بونابرت الباهظ الثمن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت الشرطة الفرنسية من استعادة خاتم من الألماس يخص وريث القائد الفرنسى الأسبق نابليون بونابرت، وكانت المفاجأة أن اللص الذى سرق الخاتم مصرى مقيم فى فرنسا ويبلغ من العمر 30 عاما.

ويصل سعر الخاتم المسروق، إلى ما يقرب من مليون جنيه استرليني “1.3 مليون دولار”، ويخص الأمير جان كريستوف نابليون، وريث نابليون بونابرت، وقدمه لخطيبته الكونتيسة أولمبيا فون آركو زينبيرج، ويحتوى على ماسة 40 قيراطا، وتم الحصول عليه من تاج الامبراطورة يوجيني آخر إمبراطورة على فرنسا، وذلك وفق ما ذكرته telegraph.

وسرق الخاتم من حقيبة الكونتيسة حفيد نابليون، بعد أن تركوها فى سيارتهما غير المغلقة بإحكام خارج أحد فنادق باريس، بينما ظل الخطيبان بالقرب منها وعيونهما عليها، لكن عندما عادا إليها بعد دقائق قليلة، كانت الحقيبة قد اختفت، ولم تسجل أي من كاميرات المراقبة التابعة للفندق حادثة السرقة، غير أنه بعد إبلاغ الشرطة بالحادثة، تحقق الزوجان من حسابات الكونتيسة المالية وتبين لهما أنه تم استخدام إحدى بطاقات الائتمان الخاصة بها في أحد مطاعم السوشى في باريس.

وبالتواصل مع المطعم أكد لهم أن الراجل غادر المكان، لتتم المراجعة مرة أخرى حتى سجل اللص الدخول ببطاقة الائتمان فى أحد الفنادق، لتتوصل إليه الشرطة فى النهاية معلنة أنه مصرى ويبلغ من العمر 30 عاما، ولم يتصرف فى الخاتم حيث أكد مصدر قريب من العائلة أنه لم يكن يدرك قيمة هذا الخاتم.