تعرف على أعراض حساسية القمح.. تسبب تورم في الجلد

حساسية القمح هى تفاعل الجسم للأطعمة التي تحتوى على القمح ، ويوجد القمح في بعض الأطعمة مثل صلصة الصويا والكاتشب، ومن أعراض حساسية القمح كما ذكرها موقع "Authority Nutrition". تورم أو حكة. تهيج في الفم أو الحلق. طفح جلدي مصحوبًا بحكة أو تورم في الجلد. احتقان بالأنف. الصداع. عيون بها حكة. Advertisements تشنجات. غثيان والإسهال. احتقان الأنف في حالات نادرة. سرعة ضربات القلب. نقص الحديد والأنيميا. ويصاب الأشخاص بحساسية القمح نتيجة لخلل في جهاز المناعة، أو لسبب وراثي بسبب إصابة أحد أفراد الأسرة بالحساسية من القمح. وهناك بعض الأطعمة التي تسبب حساسية القمح مثل الخبز والكيك ورقائق القمح أو حبوب الإفطار ونشا الطعام والعرقسوس. ​

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