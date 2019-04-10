هذه الأعراض تنذر بحساسية الطعام لدى طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) – أوردت بوابة "استعلامات صحة الأطفال" الألمانية أن بعض الأطفال يعانون من حساسية تجاه أغذية معينة، أبرزها لبن الأبقار وبيض الدجاج والأسماك والصويا والقمح والمكسرات. وأوضحت أن حساسية الطعام تهاجم أعضاء مختلفة من الجسم، وهي: -الجلد: وتظهر الأعراض في صورة احمرار وحكة وطفح جلدي -الفم: وتظهر الأعراض في صورة تورم وحرقان بالشفاه واللسان والحلق Advertisements -الأنف: وتظهر الأعراض في صورة تورم وعطس ورشح -المسالك التنفسية: وتظهر الأعراض في صورة سعال وضيق تنفس -الجهاز الهضمي: وتظهر الأعراض في صورة آلام بالبطن وقيء وإمساك أو إسهال ووجود دم في البراز وينبغي استشارة طبيب الأطفال في حال ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بحساسية الطعام وذلك بواسطة فحص دم أو فحص جلدي أو حمية غذائية تستبعد الأغذية، التي تحوم حولها الشبهات.

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