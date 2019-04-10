استشاري نفسي: تحول المشاعر من الحب إلى الكره لا يعني انتهاء العلاقة

قالت الدكتورة أمل محسن استشاري الطب النفسي إن تحول علاقة حب لمشاعر كره لا يعتبر انتهاء علاقة ولكن تغيرها فقط.

وأضافت استشاري الطب النفسي خلال لقائها مع الإعلامية بثينة توكل في برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم": "فيه ناس بتقول أنا علاقتي خلصت بالشخص ده وبكرهه وعلى فكرة انت علاقتك بيه مخلصتش لأن طول مانت عندك مشاعر ناحيته إيجابية أو سلبية يبقى العلاقة مخلصتش".

وأوضحت أن انتهاء العلاقة يكون بانتهاء المشاعر سواء سلبية أو إيجابية "يبقى هوا لكن طول ما فيه مشاعر سلبية أو إيجابية يبقى انت مخلصتش من القصة".

ولفتت محسن إلى أن الحب يتحول لشعور معاكس مثل الكره أو الغيظ عند انتهاء الرصيد لدى الشخص الآخر، مشيرة إلى أن الحب مواقف إيجابية وكلام طيب "لو اتنين اتجوزوا عن حب وطرف طلع مش تمام يبقى كل واحد وطاقته وفلسفته للحياه وفيه ناس بتتحمل وحياتها بتخلص وهي مش سعيدة وفيه ناس مش بتقدر تستحمل زي كلمة لقد نفد رصيدكم".

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