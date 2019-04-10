"تامر" يقيم دعوى نشوز على زوجته: "سابت البيت علشان رفضت العيال تكمل في مدارس أجنبية"

بعد تسع سنوات من الزواج، أقام المهندس "تامر. أ"، 38 عامًا، دعوى "نشوز" ضد زوجته "علياء. م"، 32 عامًا، بعدما تركت منزل الزوجية منذ ما يقرب من ستة أشهر رافضة العودة.

زواج عن صداقة استمرت نحو ثلاثة أعوام، يروي الزوج لـ"هن": "أنا ومراتي كنا أصحاب فترة طويلة يمكن 3 سنين لكن كان لسى النصيب مجاش وكانت هي مخطوبة وبعد لما فسخت اتقدمتلها علشان كنت بحبها واتجوزنا وكانت حياتنا سعيدة جدا لحد لما خلفنا ولادنا الاتنين وبدأت المشاكل مع بداية المدارس لأنها أصرت تدخلهم مدارس أجنبية غالية جدا".

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خلافات مادية بين الزوجين، يوضح: "المصاريف قسمت وسطي بشتغل شغلانتين ومش مكفيين مبلحقش أنام علشان مصاريف المدارس وفي الآخر بتقولي ولادك مصروفهم مش مكفيهم وبيبصوا لزمايلهم في المدرسة ومكسوفين منك علشان عربيتك قديمة فقررت أنقلهم من المدرسة دي لواحدة تانية لغات بس أخف شوية علشان أقدر أواصل لأن الدنيا غليت جدا ولما بتفاهم معاها غضبت وطلبت الطلاق وقالت هاخد منك المصاريف بالمحكمة وسابت البيت ومشاكل ملهاش أول من آخر".

مشكلات مع الزوجة وأهلها بسبب مصروفات المدارس، يضيف "تامر": "المشاكل مبتخلصش وكل ما أظبط الدنيا من حاجة حد يدخل ويبوظ الدنيا.. هو أنا غلطان علشان عايز أربي ولادي كويس على قدي ومش عايز أحسسهم بنقص في حاجة.. يرضي مين أتحرم من ولادي علشان الفشخرة الكذابة وفي الآخر عيالي يقولوا علي مش مكفيهم وتقولي عينهم مش مليانة في بيت أبوهم.. طيب أجيب منين أنا راجل مهندس محترم وموظف حكومي أجيب منين.. لجأت للمحكمة علشان أثبت موقفي وأطلبها في بيت الطاعة أنا نفسي أرجع ولادي ومراتي لبيتي ولحد دلوقت بحبها".

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