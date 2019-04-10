"قالت له أمنيتي أشوفك وأنا كده خفيت".. من هي سهام نصار التي التقت الرئيس في واشنطن؟

في لفتة إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن، استجاب لطلب سهام نصار، رئيس مجلس إدارة جمعية جيل الغد، والتي طلبت أن تصافح الرئيس.

تحملت المصرية مشقة السفر ست ساعات من نيويورك، والتواجد لمدة خمسة أيام في واشنطن مع الجالية المصرية، للترحيب بالرئيس السيسي.

وقالت سهام نصار، خلال لقائها مع الرئيس: "أنا مش مصدقة نفسي.. وكانت أمنيتي إني أشوفك قبل ما أموت".

وأضافت: "الجالية المصرية هنا قامت بمجهود جبار، وفوجئت بما يقومون به من أعمال، والشعب المصري بيحبك، وخليك زي ما أنت، امشي ولا تنظر خلفك واحنا كلنا معاك".

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وتابعت: "أنا مش عايزة أي حاجة، وأنا هنا مع أولادي، وجيت هنا علشان أتعالج، علشان مكنش فيه علاج في مصر من فيروس سي لما جالي المرض"، مضيفة: "لما وصلت أمريكا اكتشفت أنني مصابة بسرطان الكبد، وأنا يكفيني إني شفت حضرتك، وأنا كده خفيت، وسعيدة جدًا، وأنت تستاهل إن ربنا يبارك لك والناس كلها بتدعيلك وتحبك".

وتوجهت للرئيس السيسي، بالشكر على حملة فيروس سي لعلاج المصريين المصابين، وتقديم العلاج لهم، وقالت: "لو هذه الحملة كانت موجودة عندما أصبت بفيروس سي مكنتش جيت أمريكا للعلاج"، موجهة الشكر للرئيس على مساعدته بتوفير العلاج للملايين المصابين بفيروس سي.

يذكر أن السيدة سهام نصار، هي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية جيل الغد، وهي امرأة مصرية أُصيبت بسرطان الكبد قبل عدة سنوات، وسافرت إلى نيويورك لتلقي العلاج وجرى تكريمها من قبل في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

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