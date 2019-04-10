أسباب التهاب الأذن.. التدخين السلبي وإذابة الشمع

يصاب البعض بالتهاب الأذن، ويقسم إلى 3 أقسام، التهاب الأذن الخارجية، الوسطى، والتهاب الأذن الداخلية، ويوجد العديد من الأسباب للإصابة بالتهابات الأذن ذكرها موقع "healthline". أسباب التهاب الأذن الخارجية دخول الماء بكثرة في الأذن يتسبب دخول الماء إلى الأذن إلى حدوث الالتهابات. ضعف المناعة ويأتي ضعف المناعة في الأغلب لدى كبار السن ويتسبب ذلك في حدوث التهابات الأذن. إذابة الشمع إذابة الشمع الذي يحمي الأذن، مما يؤدي إلى نشاط البكتريا والفطريات. الأمراض الجلدية الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، مثل الصدفية والأكزيما. Advertisements التهاب الأذن الوسطى تسمم الدم يمكن أن يؤدي تسمم الدم إلى الإصابة بالتهاب الأذن. ثقب طبلة الأذن يتسبب ثقب طبلة الأذن في الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى. كثرة الإصابة بالأنفلونزا وخاصة في فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا والبرد. التدخين السلبي يؤدي التدخين السلبي إلى الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى. التهاب الأذن الداخلية الصداع المزمن يأتي الإصابة بالتهاب الأذن الداخلية للعديد من الأسباب منها الصداع المزمن. الدوخة والدوار فالشعور بالدوار من أهم أسباب الإصابة بالتهابات الأذن الخارجية فيفقد الشخص توازنه بشكل مفاجىء. ​

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